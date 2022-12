Lo capturaron luego de propinarle cuatro disparos en la cabeza a un comerciante

Foto: Jorman Mauricio Palacio Montoya, de 18 años, es el supuesto homicida.

El pasado miércoles 2 de noviembre fue uno de los días más violentos del año en Medellín: cuatro personas murieron asesinadas, tres por disparos en la cabeza y una más por una herida en el pecho producida con un puñal.

Uno de los homicidios ocurrió en el centro de la ciudad a las 9:00 de la mañana, cuando dos sujetos en moto abordaron al comerciante chocoano Marco Leoncio Castro Manyoma, a quien quisieron robar su motocicleta.

Al no permitirlo, el delincuente que iba de parrillero, identificado como Jorman Mauricio Palacio Montoya, accionó su arma en cinco oportunidades. Cuatro de los disparos dieron en la cabeza de Castro Manyoma y uno más en la espalda.

Al querer huir del lugar, una patrulla de la Policía comenzó una persecución que incluyó intercambio de disparos.

Pocos metros adelante los maleantes se encontraron en medio de una congestión vehicular que obligó a Jorman Mauricio Palacio a bajarse de la moto y comenzar la fuga corriendo. Pero fue alcanzado por las autoridades. El piloto de la moto logró escapar.

De acuerdo con el informe policial, el aprehendido en ese momento le ofreció $50 millones al agente captor para que lo dejara ir.

En el lugar de los hechos se hallaron cámaras del 123 las cuales serán solicitadas por los investigadores del caso.

Por este hecho, en las últimas horas el Juzgado 35 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, envió a la cárcel a Jorman Mauricio Palacio Montoya, de 18 años de edad.

Las autoridades establecieron que la víctima, de 47 años y padre de un niño de 17 meses, fue ultimado porque se resistió al hurto de su motocicleta.

Palacio Montoya no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, tentativa de hurto calificado y agravado y cohecho por dar u ofrecer.

El procesado además presenta anotaciones judiciales por otros delitos como receptación y tráfico de estupefacientes.

En lo que va del año han sido asesinadas en Medellín 441 personas, 33 víctimas más que en el mismo periodo del año pasado.