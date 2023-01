Lo que debe saber si es uno de los 99.733 inscritos para las pruebas de Estado de este domingo

La jornada es clave para los estudiantes del calendario B. Comienza a las 7:00 a.m e irá hasta las 6:30 p.m. aproximadamente.

Se inscribieron 72.218 estudiantes para presentar las pruebas Saber 11 B, 23.448 para la prueba de ensayo Pre Saber y 4.067 buscarán validar su título de bachiller.

“Es prioridad tener consigo el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto y huella dactilar -en caso de pérdida o de no haber sido expedida aún- o pasaporte vigente”, recomendó por medio de un comunicado la directora general del ICFES María Figueroa.

En caso de no tener el original de uno de esos documentos, el ICFES recomendó presentar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.

Además, recuerde llevar lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz.

La jornada iniciará a las 7:00 a.m. y se extenderá hasta las 6:30 de la tarde aproximadamente.

Se registraron 691 personas en condición de discapacidad para esta jornada, la mayoría reportaron discapacidades visuales, auditivas o de movilidad.

El sábado 11 de mayo serán publicados los resultados de Saber 11 Calendario B y quienes busquen validar el bachillerato y presenten PreSaber deberán esperar hasta el 18 del mismo. Podrán conocerlos en www.icfesinteractivo.gov.co