Lo que debe saber sobre la nueva tarifa en el sistema integrado de transporte de Medellín

Desde el miércoles primero de enero, algunos usuarios tendrán que poner más platica, pero otros se verán beneficiados.

Ese día, metro, tranvía, Metroplús, metrocables y alimentadores, es decir todos los medios de transporte del Sistema Integrado de Transporte Público del Valle de Aburrá (Sitpva) tendrán un incremento de 100 pesos.

Para quienes usan la tarjeta Cívica personalizada el pasaje será de 2.355 pesos.

Así lo explica Jaime Andrés Ortiz Rueda, coordinador de la gerencia social y servicio al cliente del Metro de Medellín.

“Con la tarjeta Cívica podía realizar su primera integración, pero la segunda integración tenía un costo de la tarifa plena del bus, ahora esa segunda integración no tiene el costo de la tarifa plena, sino un costo inferior de la tarifa integrada”, dijo el funcionario sobre los nuevos beneficios.

Los que usan la tarjeta eventual, turistas o quienes compran un solo viaje, deberán pagar 2.650 pesos por trayecto, sin embargo, desde este año no se expedirá más y funcionará otra permanente.

“Tendrá un costo de 5 mil pesos para que los usuarios hagan uso de ella y la puedan recargar, pero adicional podrán utilizarla en las rutas integradas, algo que no se podía hacer y podrán regarlas vía web o por las App”, añadió Ortiz.

Los usuarios opinaron sobre los cambios de tarifa.

“Realimente me parece que es poco para los servicios que presta, para la movilidad y pues los trayectos de una sola persona, por 100 pesos, a mí realmente no me parece costoso”, indicó Diana Gómez, usuaria del metro.

La tarifa de taxis también se incrementará 100 pesos y para los estudiantes se mantendra igual, 1.090 pesos.