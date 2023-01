Lo que debe saber sobre las nuevas cámaras de ‘fotomulta’ que están apareciendo en Medellín

Tremenda sorpresa se llevaron transeúntes de la avenida Las Vegas y la carrera 70 al ver los aparatos. La Secretaría de Movilidad explica de qué se trata.

El primero de ellos fue visto justo debajo del puente de la calle 4 Sur. De inmediato, las fotos comenzaron a circular en redes sociales.



📢La Secretaría de Movilidad de Medellín realiza una prueba con una cámara de fotodetección en la Av. Las Vegas a la altura de la Cl.4Sur, con el propósito de probar nuevas tecnologías para proteger la vida de todos los actores viales.#MovilidadMedellín pic.twitter.com/Q1RBr9Ynbf — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) September 5, 2018

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad le explicó a Noticias Caracol en qué consiste esta cámara de fotodetección y otra que fue instalada en la carrera 70 con calle 19, frente al Aeroparque Juan Pablo II en Belén.

Según ese despacho, las dos cámaras estarán en prueba hasta el domingo 30 de septiembre. Los estudios a las que están siendo sometidas es para evaluar una nueva tecnología que permite su funcionamiento, pero que nada tiene que ver con la posibilidad de que las cámaras detecten el rostro de los conductores infractores o si llevan puesto o no el cinturón de seguridad.

“Las imágenes captadas durante las pruebas de ninguna manera se constituirán en comparendos”, informo esa dependencia.

Además, que no se están instalando nuevas puntos de fotodetección, y que aunque existe la posibilidad de que estas dos nuevas cámaras sean fijadas en esos lugares, no se descarta que sean retiradas después del 30 de septiembre.

Medellín, según información publicada por la Secretaría, cuenta con 40 cámaras que son rotadas por 70 puntos de la ciudad para detectar infractores.

“Permitan reducir la accidentalidad en diferentes zonas. Funcionan de 5:00 a.m a 10:00 p.m de lunes a domingo. Para el exceso de velocidad, las cámaras de fotodetección operan las 24 horas”, dice la información.

Vea dónde están ubicadas:



Foto: Secretaría de Movilidad