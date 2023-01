Lo que la Alcaldía ofrece para estudiar en los colegios públicos de Medellín

La temporada escolar 2019 ya comenzó en la ciudad de la eterna primavera y estos son los beneficios que trae ir a las aulas y dejar las calles.

Para lograrlo, el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, hizo un clamor a la ciudadanía: “Queremos que nuestros niños no estén en las calles expuestos a fenómenos de violencia, no estén explotados, necesitamos que toda la ciudad se comprometa”.

Y más allá del apoyo de los medellinenses, la ciudad cuenta con unas ofertas que harían imposible decirle no al colegio. ¿Cuáles? Acá se los contamos:



Cupos garantizados de primero a 11. 82 mil cupos para niños de cero a 5 años en todas las sedes de Buen Comienzo. Matrícula y todos los costos educativos son totalmente gratuitos, no hay que pagar un solo peso.

Hay 225 mil cupos para Programa de Alimentación Escolar (PAE), calificado como uno de los mejores del país, y para lo cual se han invertido 50 mil millones de pesos de recursos propios de la Alcaldía.

Tiquete de Metro, tiquete en buses y 11 mil cupos en transporte contratado por la administración municipal para niños que viven lejos de sus colegios y se ven obligados a trasladarse más de 2 kilómetros desde sus casas a los centros educativos.