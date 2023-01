Lo que sigue para Hidroituango tras hallazgo de socavón que generó nueva contingencia

Las autoridades están en alerta mientras se conocen los resultados de los estudios que determinarán el origen y estado de la socavación.

"Si en algún momento, si en cualquier hora, con el monitoreo que hacemos vemos que hay alguna variación, inmediatamente la estamos comunicando. Para eso hay un plan de contingencia que está especificado, tenemos más o menos 50 alarmas que están activadas", indicó John Alberto Maya Salazar, gerente (e) de EPM.

Ante la alerta, la empresa inició labores de simulacro con la participación de 1.091 contratistas que trabajan en la obra, con el objetivo de mitigar los riesgos en el momento que se cierren las compuertas de casa de máquinas. A lo que el asesor Gabriel Fernández, explicó el estado actual del proyecto.

"Dos de las perforaciones han mostrado que la roca está intacta, buena y las otras dos han mostrado que ha habido una socavación, unas cárcavas, se conoce la altura de 15 metros, no se conoce la extensión lateral", señaló Gabriel Guillermo Fernández, asesor de EPM.

Aunque aún no se conocen las causas y efecto del hallazgo, la empresa de servicios públicos, ya cuenta con un plan de acción.

"Si pudiese haber un riesgo o se incremente el riesgo, podíamos llenar esas cárcavas de concreto, se le da instrucción al contratista para que esté listo, se pueden poner pendones desde el talud para asegurar un poco las cuñas, para coser la montaña. Es un proceso dinámico porque a medida que hacemos más exploraciones conocemos más", agregó Fernández.

Situación que ya genera preocupación en las poblaciones cercanas, como el municipio de Ituango.

"No sabemos cómo vamos a continuar con el plan de movilidad, veníamos pasando por caravanas, hoy con el cierre de casa de máquinas y los nuevos conceptos técnicos, no sabemos cómo va a quedar la comunidad itanguina", expresó Hernán Darío Álvarez, alcalde de Ituango.

Los organismos de socorro realizan campañas en las poblaciones ribereñas, para que la comunidad sepa a qué puntos desplazarse y bajo que protocolo, en caso de emergencia.

Cerrar las compuertas de casa de máquinas sería la solución más viable: experto sobre Hidroituango Foto: EPM