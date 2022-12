Los alumbrados también iluminan la vida de madres cabeza de familia

De domingo a domingo, Johana envuelve en papel metalizado las luces que llenarán de sonrisas a quienes tengan el privilegio de observar el alumbrado navideño de Medellín.

“Lo hago y pienso que robarle muchas alegrías a muchas personas de Medellín y del exterior es un gran orgullo. Saber que muchas personas que vienen de otros lados vienen a ver lo que nosotras hacemos”, asegura Johana Rodríguez, una de las decoradoras navideñas.

Detrás de las luces y de su sonrisa, Johana carga con su historia; una en la que todos los días prefiere trabajar, en lugar de estar en la soledad de su casa.

“Duro, es muy duro porque llegar a su casa y no tener a quien saludar, levantarse y no hay nadie, acostarse y tampoco, sin contar que estoy haciendo o hice algo muy lindo y no tener a quien contárselo”, relata Johana.

Es madre separada y vive en la Comuna 13, de donde tiene buenos y no tan buenos recuerdos por su época de violencia. Alumbrar la vida de quienes recorrerán las calles llenas de luces en diciembre es su motivación; tal vez por eso, trabaja sin descanso.

“Para mí el trabajo es como mi hogar, es mi hogar porque todo el día estoy con mis compañeras, voy a mi casa a dormir nada más y en este momento mi hogar es ese”, agrega Johana.

Su trabajo y el de 200 madres cabeza de hogar es arduo, ya que para el próximo 7 de diciembre, Medellín y otros 124 municipios de Antioquia estarán iluminados de alegría, color y espíritu navideño.