Los angustiosos mensajes de texto de uno de los sobrevivientes de la masacre en Yarumal

El joven fue encontrado en San Andrés de Cuerquia, aseguraron las autoridades.

Terminó la angustiosa búsqueda de un empleado de Continental Gold del que no se tenía noticia desde el ataque donde murieron tres geólogos en Ochalí, corregimiento de Yarumal.

José Dionisio Guerra Guerrero, un auxiliar de exploraciones de la multinacional que se encontraba en el sitio cuando ocurrieron los hechos logró huir.

Su familia estaba desesperada ya que no tenía razón de qué le había ocurrido porque no aparecía en el registro de heridos y fallecidos.

Finalmente, el Ejército confirmó al mediodía de este viernes que Guerra Guerrero se encuentra en San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia y se reunirá con su familia.

Desde La Ceja, Antioquia, su esposa contó que estuvo desaparecido por 36 horas.

"Uno no se imagina los momentos que ellos pasaron allá de zozobra y angustia. También lo imaginábamos metido en el monte sin saber si estaba herido", afirmó María Cecilia Patiño.

José Dionisio Guerra le contó a su esposa vía mensaje de texto que estaba preocupado por el peligro que corrían y que el Ejército lo sabía.

Foto: Referencia / Ejército