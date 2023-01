Los audios que enredan a alcalde de Barbosa con robo de un computador

El mandatario fue enviado a la cárcel luego de ser capturado junto a su esposa y varios de sus funcionarios el pasado 18 de octubre.

El alcalde, Édison García Restrepo, debe estar recluido en un centro penitenciario mientras avanza la investigación en su contra por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Alcalde de Barbosa fue enviado a prisión Entretanto, la Fiscalía dio a conocer algunas de las pruebas que se tienen en su contra, entre ellas unos audios en los que se evidencia cómo habría planeado el robo de un computador a una mujer cercana suya, donde había información relevante para el mandatario.

En las interceptaciones, García Restrepo habla con otra mujer quien le confirma cómo se llevaron a cabo los hechos.

"Entonces abrieron la puerta de ella y ella no quería entregar el bolso, no lo quería entregar y se paró encima de él, lo tiró en el piso del carro mío y se sentó encima del celular", dice una mujer en conversación con el alcalde.

Ella le pregunta "¿pero el portátil no le sirve a usted? Porque ella todo lo guarda ahí, eso es lo que me dio a entender ayer cuando se le robaron eso", asegura.

Escuche aquí las interceptaciones:

Luego la mujer le consulta al mandatario cuál es el paso siguiente: "Yo no tengo como comunicarme con ellos, pero yo voy a mandar una razón que necesito que me entreguen el portátil y que si algo dígame dónde lo dejo, qué hacemos",

Él finalmente le recomienda que le diga a la otra mujer, (la víctima del robo) que hagan el denuncio, como para no levantar sospechas.

Alcalde: "Tiene que llamar y poner el denuncio, dígale que para poner el denuncio"

Mujer: "Entonces le digo a los manes que me entreguen el coso (refiriéndose al computador) y se lo hago llegar".

En un tercer audio revelado por las autoridades se evidencia la desesperación de García Restrepo por no ser descubierto, y le dice a la mujer que lo ayudó a que le quite la batería al equipo para que no sea rastreado.

Alcalde: “¿Le quitaste la batería?”

Mujer: “¿Le quito La batería?”

Alcalde: “Sí, quítesela pero ya. Sin batería no lo rastrean”.

Sobre el caso Raúl González Flechas, director de seccional de Fiscalías en Medellín, manifestó: "Dentro de toda esta investigación ya es de público conocimiento, se tenían varias líneas interceptadas, de funcionarios de la administración municipal, y en una de ellas se escucha la orden del señor alcalde de robar el computador de una mujer cercana a él que tenía información que podía ser relevante para una investigación".

El funcionario indicó que también fueron alertados de la salida de documentos que reposaban en la Alcaldía, “por lo que fue necesario que el CTI interviniera y lograra el recaudo de algunos documentos que aún no estaban en nuestro poder”, agregó.

De acuerdo con las autoridades esta investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución de varios contratos por unas cuantías superior a los 4 mil millones de pesos.