Los borrachos no dejan de irrespetar a la autoridad de tránsito en Medellín

Un nuevo caso de irrespeto a las autoridades quedó registrado en las cámaras de Noticias Caracol. Un hombre quién fue requerido por la Policía para verificar su documentación, se alteró y se refirió a los agentes así.

“¿Y quién es él? Y yo quién soy, un ciudadano normal que tiene los mismos derechos que este bobo. Y me va a presionar por que están los medios, dejen de ser payasos, tengan criterio, tengan gue$%s.Usted no sostiene una lombriz ni rodándose por la barranca, ustedes son una manada de de payasos que lo único que hacen es vivir a costilla del ciudadano”.

Al percatarse de la presencia de nuestras cámaras, aseguró que él no iba conduciendo. Sin embargo, continuó gritando palabras soeces.

“Usted es un pobre *R$%&, igual que yo que está bregando a conseguirse una puta pensión,. pero lo cojo a usted armado y lo mato”.

Según el agente de tránsito el infractor era reincidente, y el caso será dejado en manos de un inspector.

“Tenemos otro conductor que al parecer es reincidente, porque desde abril le habíamos suspendido la licencia por embriaguez”, dice Adolfo Restrepo, agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Pero no solo fueron los agentes de tránsito y los patrulleros de la policía los agredidos verbalmente. Un hombre reaccionó agresivamente cuando le preguntamos por qué no acató una norma de tránsito.

La moto en la que se movilizaba fue retenida, pero el hombre quiso incinerarla en el lugar para evitar que se la llevaran. Finalmente se tuvo que ir del sitio en un taxi.