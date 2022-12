Los descaches del alcalde de Medellín que sacó risas y apenó a más de uno

Foto: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez junto a campesinos, en el lanzamiento de la Feria de las Flores.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se ha ganado el respeto de los medellinenses por algunas decisiones que ha tomado, por ejemplo la recuperación del centro de Medellín que estaba en manos de la delincuencia, decretar un día sin carros ni motos y gratuidad en el Metro para enfrentar la crisis ambiental y recorrer las calles de algunos de los barrios más estigmatizados de la ciudad.

Sin embargo, no todas las apuestas del mandatario han sido acertadas.

Así lo demostró al lanzarse al ruedo en el mundo de la trova durante la presentación de la programación de la Feria de las Flores la noche de este lunes en La Alpujarra; no le fue para nada bien.

No logró una sola rima y su presentación puso a revolcarse de la risa a más de uno de sus seguidores.

El primero en retarlo fue Leonardo Cuervo, quien hace dos años fue reconocido como el rey del Festival Nacional de Trova Ciudad de Medellín.

“Pa comenzar Federico, yo le quiero preguntar, yo que voté por usted, ¿cuál puestico (cargo) me va dar?”, le preguntó el artista.

Pero lo que el alcalde respondió es para ‘totiarse’ de la risa: “¿Cuál puestico me va a dar? Eso me pregunta cuervo, pero déjeme primero que disfrutemos la feria”, responde sin ningún tipo de rima Gutiérrez.

“Como alcalde sí señor, por este sí voto yo, pero como trovador, no, no, no, no,no”, dice otro trovador.

Y Federico le responde: “No, no, no, no, no, no, y yo sí la verdad no sé trovar, pero la verdad lo hacemos con muchas ganas por Medellín”.

Vea las desatinadas trovas de Federico Gutiérrez.