Los detalles del atroz homicidio de reconocida profesora del Urabá antioqueño

El sospechoso del atroz asesinato de una profesora en Turbo, Antioquia, fue detenido en las últimas horas e identificado como ‘Alex’, uno de los hombres más cercanos al esposo de la víctima.

Antes del crimen, contó Orlando Barrera, su vida junto a Liceth Tatiana era de completa felicidad y las fotos que conserva son prueba de ello.

“En las mañanas me levantaba, la mirada y al dormir miraba mi niño y me sentía el hombre más orgulloso del mundo porque tenía una razón más para salir adelante y trabajar para lo que ellos necesitaban. Gracias a Dios tenía lo que yo más quería: mi hijo y mi esposa”, narró el esposo de la víctima.

Pero una llamada telefónica, de una de las personas que consideraba como amigo, cambió en un segundo la vida de esta humilde familia de Turbo, Antioquia.

“Me dice: necesito que me haga un favor, mi hermano Alex está desaparecido, no sabemos dónde está y estamos preocupados en la casa. Yo le pregunté: ¿cómo así?, ¿qué te pasó? No sabemos, es para que me ayudes a ir a buscarlo”, recordó Orlando sobre la conversación que tuvo con su supuesto amigo antes del feroz ataque.

Entonces, Orlando salió en su moto para recoger y apoyar en la búsqueda del hermano de su amigo. Antes de abandonar su casa le dio el que fue el último beso a su esposa.

“Y me acuerdo que me dio un beso, me dijo: mi amor, te cuidas, y yo le respondí: no, yo no demoro”, recordó Orlando.

Y nunca más la volvió a ver, pues cuando Orlando se movilizaba junto a su amigo por una oscura carretera del Urabá, este lo habría atacado brutalmente por la espalda. Creyendo que lo había asesinado, le despojó de unas joyas que tenía y un dinero.

El agresor huyó en la moto de Orlando, buscó la casa donde este vivía con su esposa y su hijo y allí llegó cerca de las 3:00 de la mañana. En el lugar, asesinó a Liceth Tatiana Plaza, la profesora más apreciada de la zona.

“Llega a la residencia con la intención de hurtar otros elementos y de no dejar evidencia de su participación en las lesiones en el intento de homicidio. Ataca a la mujer con un elemento contundente tipo machete y esta persona lamentablemente pierde la vida. Una vez conocimos el homicidio esta mujer, en su residencia y en presencia de su hijo de cuatro años, se procede a designar un equipo de investigadores de la Sijín y de inteligencia policial en articulación con la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel Giovanni Puentes Aguilar, comandante de la Policía de Urabá, sobre el operativo de búsqueda del asesino.

Este había huido del sitio sin saber que una de sus víctimas, Orlando, había sobrevivido.

“No sé por qué lo hizo. Yo le hubiera entregado todo con tal de que no me hiciera nada, yo nunca he sido mala clase con nadie”, comentó Orlando.

Días después del crimen la Policía del Urabá recolectó las pruebas y llegó hasta el escondite del señalado asesino.

“En la diligencia de registro de allanamiento en la residencia del victimario se recolectan elementos probatorios como zapatillas y un arma, un machete, elementos a los que se les aplica el procedimiento ‘blue star’ y se les logra encontrar evidencia de sangre, que efectivamente lo vinculan con el homicidio de la señora”, indicó el comandante de la Policía de Urabá.

El sindicado está preso. Ahora Orlando le pide al que era su amigo que le explique por qué asesinó a Liceth Tatiana Plaza y por qué destruyó su familia.

“¿Por qué me hizo esto?, ¿por qué me quitó el amor de mi vida y dejó a mi hijo sin madre?, ¿por qué lo hizo si yo era bueno? Mi pregunta es ¿por qué hizo algo así?, ¿por qué tenía que ir contra ella? Era lo más espectacular, era una gran esposa, ¿por qué tenía que reprender contra ella? Que Dios lo perdone porque solo Dios tiene que darle perdón”, dijo Orlando entre lágrimas.

Alias ‘Alex’, como fue identificado el sospechoso del inexplicable asesinato de la profesora en Turbo, podría ser condenado hasta 50 años de cárcel por apagar la sonrisa de esta estudiante, profesora, esposa y ejemplar madre del Urabá antioqueño.