Los enredos de la justicia para sacar de las calles a ladrón que ha sido capturado 22 veces

Un abogado y un juez explican por qué reincidentes como alias ‘el Flaco’ siguen libres pese a ser un dolor de cabeza para ciudadanos y autoridades.

Según las autoridades, era uno de los cabecillas de la organización delincuencial Terranova. Ha sido capturado 22 veces por el delito de hurto , pero lo más sorprende es que ha quedado en libertad 21 veces.

“Su modalidad en el centro de Medellín, específicamente, era la de hurtar los comercios, sus vitrinas y lo que pudieran encontrar, como relojes, celulares, iPhone y televisores”, señaló el coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Medellín.

El prontuario delictivo de alias ‘el Flaco’ tiene historia desde el 2006, liderando y operando varios hurtos a persona.

Pero ¿por qué no ha sido enviado a prisión pese a ser reincidente?

“Una persona como esta es dejada en libertad es porque la Fiscalía, que es la que investiga, no lleva suficientes elementos probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida que le permitan al juez de garantías tomar una decisión de imponer una medida de aseguramiento”, explicó el abogado penalista Óscar Santamaría.

Sin embargo, para el juez Juan Carlos Acevedo las decisiones que toman están basadas en lo estipulado por la ley.

“Hay situaciones donde las personas son capturadas por cuantías tan mínimas que, en algunas ocasiones, pese a que hayan sido detenidas varias veces dentro de los últimos años, no da lugar a requisito subjetivo para imponer una medida de aseguramiento”, indicó el togado.

Sin embargo, en esta historia no aplica el famoso dicho de la tercera es la vencida, pareciera que es la 22. Un juez cobijó con medida intramural a 'el Flaco'.