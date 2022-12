Los fanáticos de la fantasía tienen una cita: llega a Medellín el Comic-Con Colombia

El arte pop hará presencia en Medellín entre el 18 al 21 de mayo en los pabellones Blanco y Amarillo de Plaza Mayor.

Los fanáticos del cine, la televisión, los videojuegos, los comics, el cosplay, los hobbies, la ilustración, la literatura fantástica y los juegos de rol, tienen una cita.

Se trata del Comic-Con Colombia el evento de la cultura pop más importante del país y que se realiza en ciudades como New York, Londres, Los Ángeles, Buenos Aires, Mexico D.F.

Una de las atracciones será el stage de Red Bull Player One, la competencia que revoluciona las capacidades de los especialistas en League of Legends, el juego más importante de la actualidad.

Para enterar de toda la programación y la presentación de los invitados especiales ingresé aquí .



