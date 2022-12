“Los Federicos” vuelven a estar cerca faltando pocos días para las elecciones

Iniciaron su campaña juntos, pero una decisión política hizo que Federico Gutiérrez batallara solo, mientras que Federico Restrepo anunciaba su alianza con Alonso Salazar.

Aunque Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Medellín, manifestó que no tenía ningún problema en trabajar únicamente con el apoyo ciudadano, este martes afirmó que la semejanza de ideas entre los planes de gobierno lo vuelve a acercar, en estos últimos días previos a elecciones, a Restrepo.

El anunció del candidato a la alcaldía de la capital de Antioquia da total respaldo a la aspiración de Federico Restrepo con el interés de trabajar juntos por Antioquia y Medellín.

“Me sentiría muy cómodo hacer ese tipo de actuaciones con Federico Restrepo como gobernador de Antioquia”, expresó Gutiérrez.

Adicionó que no tiene ningún inconveniente personal y que su apoyo obedece a su independencia y al hecho de no tener que pedirle permiso a ningún partido.

Aprovechando las redes sociales, Gutiérrez aprovechó el servicio de video de Periscope para hacer el anuncio: