Los guayacanes de Medellín están estresados

Los paisas viven encantados con su ciudad y una de las cosas que más los llena de orgullo es su paisaje, el cual está compuesto, entre muchas otras plantas, por los guayacanes del género Tabebuia.

Estos árboles que engalanan la ciudad con sus flores amarillas, y en algunas ocasiones moradas y blancas, llaman la atención de los habitantes de Medellín, quienes "sacan pecho" por lo adornadas que se ven sus calles cuando florecen.

En años recientes los ciudadanos han podido apreciar cómo cada vez más seguido estos árboles pintan la ciudad con sus llamativos follajes llevándose todas las miradas, sin embargo, aunque todos disfrutan las postales que dejan estas flores, no es normal que esto suceda tan frecuentemente y todo se debe a una reacción ocasionada por los cambios en las condiciones climáticas.

Álvaro Cogollo, director Científico del Jardín Botánico de Medellín, explica que “hay una alteración en los ciclos normales de lluvia y de sequía y cuando se dan esos eventos marcados (fuertes), las plantas tienen respuesta con la floración”. Dicha floración está ligada a las épocas secas que se registran en la ciudad, causando una afectación en los árboles conocida como “estrés hídrico”.

Foto de @IsaAlvarez04

El Guayacán amarillo, que ha inspirado espectáculos artísticos del mismo nombre en la ciudad, no está enfermo, pero si está sufriendo las consecuencias de una sequía ocasionada por el cambio climático. Aunque lo normal es que florezcan dos veces al año y no hasta cuatro veces como ha venido ocurriendo, el director científico del Jardín Botánico aclara que no todos los árboles responden de la misma forma, “algunos tratan de guardar energía, no todos al mismo tiempo, es como una estrategia reproductiva, donde también influye el sitio donde esté plantado”.

En Antioquia se encuentran principalmente cuatro especies de estos árboles, siendo la más común la del Guayacán amarillo, seguido del rosado, el morado y el blanco. Los colores dependen en ocasiones de las variaciones del suelo y los lugares donde son sembrados.

Muchos paisas confunden un árbol similar de flores naranjas con otra especie del guayacán, pero Cogollo aclara que estos son los Cámbulos, “que florecen con un naranjado tipo salmón, que también se desfolia y adorna mucho las ciudades”.

El investigador recomienda que quienes quieran sembrar este tipo de árboles no deben hacerlo en pisos duros donde haya una alta circulación de gente, debido a que las flores se pueden convertir en una trampa para los peatones que se pueden resbalar sobre ellas.