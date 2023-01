Los líos judiciales que enfrenta tendero que atacó a tiros a dos ladrones en Medellín

Las autoridades evalúan cómo resolver la situación jurídica del pequeño comerciante que mató a uno de los delincuentes al defenderse de un asalto.

En este nuevo caso de posible legítima defensa que se registró en Medellín, un tendero les disparó a dos ladrones que lo intimidaron con arma.

En un video captado por una cámara de seguridad se ve cuando los dos hombres vestidos de gorra y chaqueta ingresan a la tienda a las 7:20 de la noche y hacen un pedido.

Una mujer que acompaña al tendero les entrega lo que al parecer es una caja de chicles, mientras uno de estos saca un billete y le paga.

En ese momento, el que en las imágenes se ve de chaqueta negra muestra un arma e intimida al tendero para que le entregue el producido del día.

Desde otro ángulo se observa cómo el comerciante en segundos, desenfunda su arma de fuego, y le dispara en la cabeza a uno de los delincuentes.

“Lógicamente mi papá no sabía qué pistola habían sacado, simplemente amenazaron, pidieron la plata y él ahí mismo sacó la pistola y le disparó a uno de los ladrones”, contó el hijo del comerciante.

El delincuente quedó tendido en suelo y luego fue remitido a un centro asistencial donde horas más tarde falleció; el otro aún es buscado por las autoridades.

Pese a que el propio tendero llamó a la Policía y entregó su arma, no contaba con salvoconducto. Ahora deberá enfrentar un proceso judicial.

“Estamos hablando de un porte que (la condena) parte de 9 años y ya toca mirar la dosificación penal referente al homicidio, que está en artículo 203, porque la modalidad es tentada, yo me atrevería a decir que a futuro lo podrían estar exonerando de la tentativa de homicidio”, explicó el abogado penalista Óscar Santa María antes de que se conociera la noticia de la muerte del ladrón.

Pero, ¿qué llevó a que este comerciante tuviera este arma al lado de su caja registradora?

“Con tantos robos este mes, ya habían robado en la esquina, ya le habían robado al vecino y todo eso, decidió sacarla”, dijo su hijo.

La versión es respaldada por sus vecinos, que aseguran estar invadidos por la delincuencia.

“Tiempo atrás también se presentó un robo, yo fui víctima de ese robo, hace poco le robaron las pertenencias a los clientes del negocio”, manifestó Jhony Alejandro Pencue, comerciante del sector.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó: “La persona responsable está pendiente de las actuaciones judiciales, no está capturado, la autoridad competente tiene el caso, hoy siguen las audiencias”.

Ahora el tendero quedará en manos de la decisión de un juez, quien definirá su futuro, mientras su familia asegura que fue en legítima defensa.