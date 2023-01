Los mensajes de un profesor para engañar a menor de edad del que habría abusado sexualmente

El hombre tenía un perfil falso en Facebook y se hizo pasar por una mujer para engañar al menor. Autoridades advierten que, al parecer, abusó sexualmente de él.

En el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, las autoridades capturaron a un profesor de inglés que engañó a un menor de edad para extorsionarlo.

El sujeto de 40 años se hizo pasar por una mujer con un perfil falso en la red social de Facebook para persuadir al joven de 15 años con mensajes para que se encontraran y, presuntamente, abusar de él.

"Hágale entonces a las 11:00 como quedamos, el comprador sube. No traiga a nadie, eso es entre usted y él, lo demás lo cuadramos nosotros. Pero sube rápido apenas termine que tengo la clase de inglés. No me quede mal", dicen algunos de los mensajes que el docente le escribió al estudiante.

"Mi hijo le trató de decir que se encontraran en un punto central y le dijo que no, que hasta las 11:00 iba a estar en el apartamento y que tenía que llegar o que ya él vería", relata la madre de la víctima.

El hombre le había pedido varias fotos íntimas al menor y luego le exigió 500 mil pesos para no publicarlas en redes sociales.

“Aparentemente, después de que el menor de edad le compartiera algunas fotografías y posteriormente a un encuentro, según la información y la investigación que se realiza hasta el momento, habría abusado sexualmente de este menor de edad”, advierte Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín.

La Policía confirmó que el profesor fue enviado a prisión y debe responder por el delito de abuso sexual y extorsión.