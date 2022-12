Los misterios del universo son la vida de este joven que ganó una medalla de oro

Foto: Sebastián Tobón de Medellín, medalla de plata; Alejandro Salas de Barranquilla, oro; Agustín Vallejo de Medellín, oro y Juan Sebastián Duitama de Bogotá, mención de honor. /Cortesía.



El cielo es su vida, la bóveda celeste, los grandes misterios del cosmos, el infinito.

Él es Agustín Vallejo, quizás uno de los jovenes que más sabe del tema de las estrellas en Medellín.

Y ese conocimiento fue reconocido hace poco, al ganar una medalla de oro en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, OLAA.

Este encuentro, que reunió genios de diez países, contó con la presencia de varios colombianos, entre ellos también Alejandro Salas, de Barranquilla, quien también obtuvo una medalla de oro.

Otro paisa, Sebastián Tobón, quien obtuvo una medalla de plata para la capital paisa. Y Juan Sebastián Duitama, de Bogotá, con mención de honor.

Agustín Vallejo afirma que traerse esa medalla no fue fácil. Una de las pruebas OLAA, que se realizaron en la ciudad argentina de Córdoba, requería reconocer a cielo abierto todas las constelaciones a la vista.

Para él no es extraño el manejo de los telescopios y la construcción de cohetes, ni los conocimientos de astrofísica, tan extraños para casi cualquiera, así como la mecánica orbital y la aeroespacial.

“Este año nos fue en esta competencia muy bien. Brasil se llevó dos medallas de oro, nosotros otras dos y Argentina una”, comenta Agustín.

Su gusto por las estrellas está íntimamente ligado a la educación que le inculcaron sus padres. Su papá es ingeniero y su mamá geóloga. Los libros siempre estuvieron al alcance de sus manos.

”Yo empecé a los 11 años en un curso de astronomía para jóvenes en la Universidad de Antioquia, con la profesora Olga Penagos. Después me dediqué a estudiar por mi cuenta, a participar en algunos grupos de aficionados del Planetario de Medellín y a leer textos de autores locales como Jorge Iván Zuluaga y Alonso Sepúlveda…eso me ha ayudado mucho”, afirma esta promesa.

Agustín estará en diciembre de este año en la India en la International Olympiad in Astronomy and Astrophysics, IOAA, la competencia más importante del mundo en esta materia.