Los municipios del área metropolitana estarán blindados en Semana Santa: Policía

La Policía Metropolitana dispuso de 800 uniformador para vigilar los diez municipios del área metropolitana para esta Semana Santa.

Para ello la Policía diseñó una seria de estrategias que vigilarán principalmente aquellos lugares en donde los feligreses asistirán a eventos religiosos.

Los ejes viales también serán vigilados, como los sectores residenciales y sectores industriales, así lo aseguró el subcomandante de la Policía Metropolitana, teniente coronel Wilman Johanes Chavarro Buitrago.

También se hará control a la venta de la palma de cera y alimentos como el pescado, del que hay mayor demanda y con el que se debe tener especial cuidado.

Entre las recomendaciones que da la Policía están: no mostrar joyas suntuosas, no manejar grandes cantidades de dinero, utilizar dinero plástico y no descuidar las cámaras fotográficas y los celulares.

Cualquier actitud sospechosa debe ser reportada a la línea 123 o al cuadrante del sector.