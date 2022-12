Los obispos del país piden “no animar la guerra que solo traerá más violencia”

El presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Monseñor Luis Augusto Castro, no cree que el cese bilateral del fuego sea la salida para conseguir avances en el proceso de paz en la Habana, Cuba.

“El Gobierno no puede marchar al mismo ritmo de las Farc, porque en Colombia no tenemos solo las Farc, tenemos cuatro ejércitos de los cuales sólo uno es el ejército válido. De manera que el pueblo colombiano no puede quedar expuesto, y la obligación del Gobierno es de preservar el bien y la honra de los colombianos”, dijo Monseñor Castro.

El jerarca católico criticó a las Farc por los atentados terroristas de los últimos días: “sobre los últimos atentados de las Farc es como si uno se agarrara a trompadas uno mismo, porque cada ataque de las Farc, lo primero que ataca es la cabeza de las Farc”.

Se refirió a las recientes declaraciones del jefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle Lombana: “yo considero que el doctor de la Calle, no nos dio mucho optimismo, en otra ocasión se lo diré: denos más optimismo porque en este momento el país está en un grado de depresión horrible”.

Los obispos del país se reúnen hoy en Medellín en la Asamblea Episcopal número 99.