Los queridos habitantes de los patios del Metro de Medellín

Se trata de una familia de zorros silvestres, cuyas fotos compartidas en redes sociales causan sensación entre los amantes de los animales.

El Metro de Medellín presentó a los habitantes de cuatro patas que viven en los patios de la empresa de transporte, ubicados en el municipio de Bello.

A través de las redes sociales compartieron las imágenes de una familia de zorros silvestres, una pareja y sus crías, que se pasean por el lugar a sus anchas y que de acuerdo con el Área Metropolitana pueden coexistir en este espacio.



Para verificar las condiciones de los animales la máxima autoridad ambiental del Valle de Aburrá realizó una visita a los patios del metro, en la cual también entregó una serie de recomendaciones sobre esta especie, vital para el equilibrio del ecosistema.

Sin embargo, cabe destacar que aunque no representan ningún peligro, no son animales domésticos, por lo que entre las recomendaciones se encuentra no alimentarlos, ni tratar de tocarlos y disponer correctamente de residuos orgánicos.

En varias oportunidades estos animales han sido avistados también en otros sectores del área metropolitana, uno de los casos más recordados ocurrió en un centro comercial de El Poblado . En esa ocasión, las autoridades procedieron a restacar al animal y trasladarlo a una reserva natural de Envigado.

Amantes de los animales aplaudieron al metro por dar ejemplo de convivencia al compartir esta noticia, pero también instaron a las autoridades a recordar la importancia de cuidar y preservar la fauna silvestre presente en sectores urbanos del Valle de Aburrá.