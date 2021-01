Los secuestró, los mató y exigió dinero para entregar los cuerpos: cruel crimen en Antioquia

Una familia en Antioquia fue víctima de una cruel extorsión: sus seres queridos fueron asesinados y, luego, desde uno de los celulares de ellos, el victimario empezó a hacerles llamadas donde exigía 5 millones de pesos por revelar dónde estaban los cuerpos.

Al detenido lo señalan de pactar un negocio con las víctimas identificadas como de Fabio de Jesús Correa Builes y Erica Silvana Correa Múnera, para que le vendieran 43 cabezas de ganado en 17 millones de pesos. Al momento de la supuesta entrega, los secuestró y asesinó.

De acuerdo con el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia, el detenido golpeó a sus víctimas con una roca y los arrojó a un río cubriendo sus cuerpos con rocas y con maleza en hechos ocurridos en el municipio de Yolombó, nordeste del departamento.

Luego de asesinarlos, utilizó el celular de una de las víctimas para extorsionar a la familia.

Noticias Caracol conoció los audios de las llamadas extorsivas que hizo el criminal y que lo llevaron tras las rejas.

Extorsionista: “Vea yo le voy a proponer algo, le voy a rebajar, pero que sea una cosa seria”.

Víctima: “Sí, mire si quiere yo voy y se la entrego”.

Extorsionista: “Se lo voy a poner en $5 millones”.

La Policía comenzó a rastrear las llamadas y el hombre cuando se da cuenta comienza a amenazar a la familiar.

Extorsionista: “Ya ni vivos ni muertos los vas a ver, usted me puso a que me rastrearan las llamadas ayer, y qué creyó que yo me le iba a delatar de una vez”.

En medio de esa llamada el hombre es encontrado por la Policía en el municipio de Barbosa (norte del Valle de Aburrá) y posteriormente capturado.

“El Gaula de la Policía encuentra esa persona hablando en el momento justo con los familiares de las dos personas muertas dos días antes, solicitándole el dinero por entregar la información para el ubicar el lugar exacto en donde estaban los cuerpos”, indicó Cabra.

El delincuente deberá responder por los delitos de desaparición forzada, extorsión y homicidio agravado.