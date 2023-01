Los verdaderos héroes: así es la misión titánica de los trabajadores de Hidroituango

Más de 2.500 hombres y mujeres se juegan la vida para salvar la presa. Lo dan todo con la Fe puesta en Dios. Por ello, antes de comenzar su turno hacen una oración colectiva.

Después, a trabajar con convicción y pasión.

"A mí no me da miedo porque me pongo a ver que los ingenieros, así como el director de EPM, están de frente, entonces veo que puedo aportar mi granito de arena para sacar esta empresa adelante. Por ello me siento orgulloso de estar acá", afirma Wilmar de Jesús Gómez Rojas, operario de la obra.

El personal operativo de Hidroituango es de 7.025 personas, divididas en tres turnos de trabajos.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asegura que trabajos en Hidroituango van por buen camino https://t.co/4Qw6WLpATK pic.twitter.com/Hm9GHUHNPP — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) May 23, 2018

Hoy se cumpliría la meta de la cota 410 en Hidroituango, con lo que se evitaría una avalancha Foto: facebook.com/ituango1