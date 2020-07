Luego de 19 días de hospitalización, el ‘profe’ Montoya fue dado de alta

View this post on Instagram

🚨Buena noticia🚨. Hoy fue dado de alta el profesor Luis Fernando Montoya Soto. A esta hora regresa a su residencia en Caldas, Antioquia, en compañía de su esposa Adriana Herrera. 19 días tardó la recuperación del "Campeón de la Vida", que gracias a Dios 🙏 comparte de nuevo con su familia, en su hogar. #CampeónDeLaVida #OnceCaldas