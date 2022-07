Luis Pérez sobre predios que habrían pertenecido a Vicente Castaño: “El fiscal está equivocado”

Luis Pérez Gutiérrez habló con Noticias Caracol luego de que el fiscal general, Francisco Barbosa, informara que cuatro fincas a nombre del exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, valoradas en 74 mil millones de pesos, entraron a extinción de dominio porque presuntamente pertenecieron al exjefe paramilitar Vicente Castaño.



Según el exfuncionario, no ha sido notificado del proceso. Además, afirmó que “el fiscal está completamente equivocado porque para comprar esas y otras tierras nosotros siempre hacemos estudios de títulos, avalúo comercial de la lonja, la Fiscalía nos certificó por escrito que no tenía ningún problema en el 2006 y Consejo de Estupefacientes nos certificó por escrito que no había ningún problema”.

Luis Pérez también explicó cómo y desde qué momento adquirió el 30% de esas propiedades.

En el año 2006, o sea hace 17 años, 10 socios compramos a Torrealta. Afortunadamente, para mayor transparencia, yo pagué mi participación con la casa que yo habitaba, que yo mismo construí, propia

El exgobernador respondió al cuestionamiento de Barbosa, quien dijo que no podía ser posible que un funcionario público tuviera tal cantidad de dinero.

“Yo soy empresario, yo no soy empleado público, y eso se ve muy fácil: en los últimos 25 años de mi vida yo estuve 3 años de alcalde y 4 de gobernador”, aseveró.

Luis Pérez sostuvo que es respetuoso de la justicia y que confía en ella.