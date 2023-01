Luisa Fernanda W abrió su corazón sobre cómo se siente una semana después de la muerte de Legarda  

La youtuber además explicó a sus seguidores las razones por las que decidió mudarse del apartamento donde vivía con el cantante.

El pasado jueves se cumplió una semana del fatídico hecho donde murió Farbio Legarda, de 29 años, en Medellín. Su temprano fallecimiento a causa de una bala pérdida causó conmoción en el mundo del entretenimiento.

En contexto: Falleció Legarda, cantante de música urbana, durante caso de fleteo en Medellín

Su novia Luisa Fernanda W se ha refugiado con sus seguidores en redes sociales y amigos, para sobrellevar este difícil momento. Por esa razón, por este medio respondió a quienes le preguntan cómo está tras la muerte de la artista.

“Les voy a decir la verdad, cada día que pasa esto es más duro, como que tú vas afrontando cada día la realidad y yo pienso que es aprender a vivir con esto todos los días”, manifestó la youtuber paisa.



Asimismo, explicó que decidió mudarse del apartamento en el que vivía con el cantante.

“En el apartamento que vivía con Lega hay recuerdos muy bonitos”, expresó.

Sin embargo, se presentó la oportunidad de tomar un inmueble que se encontraba disponible donde reside una de sus mejores amigas.

“Yo no me quería mudar, pero también me puse a pensar que todavía no era capaz de quedarme en el apartamento, no por miedo, sino que en este momento me siento mejor acompañada que sola”, contó por medio de sus historias de Instagram a sus seguidores.

Aunque muchos de sus seguidores han cuestionado su exposición en redes sociales para afrontar este momento, la youtuber recibe comentarios muy positivos y de admiración por la fuerza y tranquilidad que muestra en esta situación.



Advertisement