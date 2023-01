Luisa Fernanda W responde a la lluvia de críticas por la forma en que afronta el luto

La youtuber ha mostrado fortaleza y tranquilidad tras la muerte de su novio Legarda, algo que no ha sido bien visto por algunos seguidores en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W publicó una historia en la que les responde a los críticos de su actitud valiente y esperanzadora tras el doloroso deceso de su pareja.

“Que si me maquillé o peiné, que cómo me vestí, que por qué no salí llorando, algunas personas están tan contaminadas que hasta en momentos como este buscan como destruirte más”, escribió la exitosa influenciadora.

La reacción de Luisa Fernanda se da luego de las críticas a la fortaleza mostrada ante más de 15 mil personas, quienes escucharon en vivo un concierto en el que ella y la agrupación ‘El equipo ganador’ hicieron lo que Legarda quería: una despedida monumental.

“A Fabio le encantaba verme feliz, que me arreglara, que me vistiera sexy, que bailara y cantara, no le gustaba nada triste, Fabio es amor y alegría pura”, dijo Luisa Fernanda.

El domingo, Luisa Fernanda y una decena de artistas como Mr. Black, Trapical Minds, Pasabordo, Andy Rivera, entre otros, participaron en un concierto de homenaje a Legarda.

El cantante y youtuber murió luego de recibir un balazo cuando iba en un auto y quedó en medio del tiroteo con el que un empleado de una empresa de seguridad trató de repeler el atraco del que era víctima.

Uno de los ladrones también murió y otro fue herido y luego capturado.

El cuerpo de Legarda fue cremado y sus cenizas serán enviadas a Estados Unidos.

Vea aquí el mensaje completo de la youtuber: