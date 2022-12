Luisa Fernanda y Dayro: dos rostros de la tragedia invernal que se sufre en Antioquia

La familia de esta mujer de 22 años y su tío, de 49, hace parte de los cerca de 23 mil damnificados que la temporada de lluvias deja en el departamento.

Sin embargo, Jenny Restrepo, hermana de Luisa Fernanda y sobrina de Dayro, las dos víctimas, asegura que sus seres queridos están sumidos en la angustia, pues las labores de búsqueda se suspendieron.

Su infierno para su familia comenzó el jueves 11 de mayo a las 7:30 de la noche en su casa de la vereda Alto de Ventanas, en Yarumal, un municipio ubicado a unas tres horas de Medellín, en el norte de Antioquia.

Cuenta Jenny que ese día durante varias horas cayó un torrencial sobre la vereda. A la hora de la tragedia, toda su familia se resguardaba de la lluvia en casa.

En la cocina estaban su mamá, Beatriz Elena Chavarría Pérez, su papá William Restrepo y sus hermanas Angélica, Adriana, Verónica, María Camila y Carmen Eliana mientras preparaban la cena. En una habitación, Luisa Fernanda y su tío Dayro veían televisión.

“Mi mamá estaba haciendo de comer. Vio venir la avalancha, le gritó a mi tío que cogiera a Luisa y cayó al suelo, cuando se paró y volteó a ver, no había nada: la luz de la habitación estaba apagada. No alcanzó a servirles la comida. De la habitación donde estaban no quedó nada”, recuerda Jenny.

Tras lo sucedido, los Restrepo Chavarría y varios vecinos de esa vereda que está en los límites entre Yarumal y Valdivia comenzaron a buscar a los dos desaparecidos.

En las labores, durante algo más de tres días, han participado el Ejército Nacional, miembros de la Defensa Civil de Yarumal, Valdivia y Tarazá, además de rescatistas del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia (Dapard).

Este domingo, unos 20 rescatistas, con ayuda de tres caninos entrenados para la búsqueda de personas, rastrearon la zona. Pero de Luis y de Dayro no hay rastro.

Aunque algunas personas creen que los dos cuerpos pueden haber sido arrastrados hasta el río Cauca, el alcalde de Yarumal, Julio Anibal Areiza Palacio, estima que eso aún no ha sucedido.

“Se presume que estén en la quebrada Valdivia, la expectativa es que los cuerpos no hayan sido llevados por el arroyo hasta el Cauca”, dijo el mandatario.

La esperanza que la familia de los dos desaparecidos tiene de encontrarlos con vida es poca, asegura Jeny. "Es una esperanza muy remota. Creemos que no están vivos. En el Comando de Policía de Valdivia dicen que en un arroyo abajo encontraron una mano, nos dijeron que debemos ir a reconocerla y hacer una prueba de ADN. El alcalde y el párroco nos informaron", afirma Jenny.

Pero ellos no son los únicos afectados por la temporada invernal.

“Esta semana tuvimos que declarar calamidad pública porque se nos taparon las vías a los grandes corregimientos como El Cedro, El Pueblito, Cedeño, Ochalí. Solo en la vía Yarumal - Ventanas tenemos unos 300 damnificados”, dice el Alcalde.

En Antioquia, según el balance más reciente entregado por Margarita Moncada, directora encargada del Dapard, 12 municipios presentan inundaciones.

Ellos son Caucasia, Valdivia (en su corregimiento Puerto Valdivia), Cáceres, Salgar, Venecia, La Pintada, Yondó, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío, Fredonia y Nechí.

El alcalde del primero de estos municipios, Óscar Aníbal Suárez, pidió ayuda al gobierno nacional pues, considera, unas 3500 familias han sifo afectadas en esa localidad por la ola invernal, es decir unas 13 mil personas.

En Antioquia, 13 municipios padecen las inclemencias del invierno |... “Las crecientes van a continuar los próximos días. El departamento está preparado, estamos atendiendo a los afectados, la principal situación es con las familias que no quieren desalojar las zonas en riesgo”, dijo Moncada.

Los reportes de esa entidad hablan de 23 mil afectados, las lluvias no cesan y el Ideam asegura que podrían extenderse hasta junio.