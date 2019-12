Luto en Envigado por muerte de pareja que sufrió graves quemaduras en incendio de Colors

Tres de los heridos más críticos, entre ellos un menor de edad, permanecen en delicado estado de salud.

Hay luto en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, por el fallecimiento de Juan Camilo Botero y Lina Paola Aguirre, pareja de esposos que había resultado gravemente herida como consecuencia del incendio en el shut de basuras de la torre 3 de la unidad residencial Colors, ubicada en el barrio La Mina.

La pareja, menor de 40 años, había sido remitida al Hospital San Vicente Fundación, producto de las graves quemaduras, la mujer tenía el 100 por ciento del cuerpo comprometido y su esposo, el 90 por ciento.

“Nos reportan que ellos estaban conscientes, que ellos dialogaron entre sí, dialogaron con el personal de la ambulancia, conscientes de la gravedad de su situación, pero optimistas”, contó el capitán Luis Bernardo Morales, comandante bomberos de Envigado.

Entre los heridos que permanecen en delicado estado de salud está un menor de edad y dos personas más.

“El ambiente fue de tristeza, de zozobra, porque eso es muy impactante para todos, sin embargo, eso no ha unido mucho, hemos conocido muchos vecinos que no habíamos visto, hemos tratado de concientizarnos más frente al hecho”, expresó Erika Gómez, habitante de Colors.

En un comunicado la Alcaldía de Envigado lamentó lo ocurrido:

“Sea esta la ocasión para respaldar a las víctimas de este lamentable suceso -en especial a la familia que hoy sufrió una pérdida irreparable- con un mensaje de aliento, cargado de sinceros deseos de resiliencia en este momento de dolor, con la esperanza de que puedan superarlo”.

Las autoridades ya descartaron que se trate de un acto provocado.

“Fue la obstrucción del shut, no podemos decir que fue una gran bolsa de basura, sino qué hay una obstrucción en el shut por algunos elementos que no terminaron su recorrido, no cayeron libremente”, indicó Morales.

Varias de las familias ya han retornado a sus apartamentos, mientras otras continúan a la espera de actividades de limpieza y recuperación.

