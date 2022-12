Luto en Itagüí por niña de cuatro años que fue arrollada por un bus urbano

Dulce María Orrego, como casi todos los días, caminaba con sus abuelos en los alrededores de su casa. Al salir a la calle, un automotor la atropelló.

“Se les suelta en algún momento para seguir a un perrito y en ese momento el conductor no la ve y la arrolla, por los gritos de la comunidad para el vehículo, pero lastimosamente la niña fallece en el sitio”, explicó sobre el accidente Sebastián Zuluaga, subsecretario de Tránsito de Itagüí.

“La niña salió corriendo detrás del furgón y el señor no la vio, porque no le daba tiempo de reacción de nada y ahí la atropelló”, dijo un testigo del hecho.

Las huellas que dejó el neumático al frenar será uno de los elementos de investigación para esclarecer la muerte de la pequeña Dulce María. Allegados y familiares de la niña insisten en que hubo imprudencia del conductor.

“Hay imprudencia, mucha imprudencia, allí hay un policía acostado (reductor de velocidad), hay señalización que es una zona escolar, cómo es que no respetan eso por Dios, cómo es que no respetan eso”, se lamentó una allegada a la víctima.

El vehículo fue inmovilizado, al conductor le practicaron prueba de alcoholimetría y salió negativa.

Las autoridades investigan si hubo exceso de velocidad.