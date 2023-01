Luz verde del Concejo de Rionegro para construcción de tren ligero

En segundo debate, la corporación aprobó vigencias futuras de 25 años para la obra de 18 kilómetros. De 17 concejales, cinco se opusieron y uno no asistió.

Los dos restantes se declararon impedidos para votar el acuerdo 007 con el que se buscaba estudiar la propuesta.



Después de 8 horas de Sesión Ordinaria en segundo debate, ha sido aprobado el Proyecto de Acuerdo 007 de vigencias futuras excepcionales con 9 votos positivos, 5 negativos, 1 ausente y 2 declarados impedidos. pic.twitter.com/KmesiQwBGa — Concejo de Rionegro (@ConcejoRionegro) April 27, 2018

El aval le permitirá al alcalde Andrés Rendón avanzar con el proyecto, el cual se construirá, según ha explicado el mandatario, por medio de una Alianza Público Privada (APP).

"Estoy muy agradecido por la forma cómo el Concejo Municipal asumió la discusión. Este tipo de iniciativas dan cuenta de una decisión muy grande de la Administración de tratar de dejarle a este hermoso territorio una ocupación marcada por la decencia y la visión de largo plazo", dijo Rendón a Noticias Caracol.

En sus redes sociales, el Alcalde también envió a sus conciudadanos un mensaje:



