Madre asegura que su hija de 13 años fue raptada por el novio de esta

Su nombre es Anlly Lorena Serna Restrepo, cursa el grado sexto de bachillerato y según su madre Cruz Beidy Restrepo, desapareció el lunes 3 de junio en el barrio Suarez de Bello.

Al parecer la joven se fugó con quien sería su pareja sentimental, un hombre mayor de edad con quien Cruz Beidy Restrepo no tuvo una buena relación.

“Estoy segura que se fue con él porque al día siguiente de su desaparición un familiar la vio en Niquía con él. Además fui a la casa donde este hombre vive con una tía y me dijeron que por allá no va desde hace varios días. Ese hombre raptó a mi hija”, afirma la madre.

La denuncia del posible rapto ya fue interpuesta ante la Fiscalía.

Anlly Lorena Serna usa brackets, es de contextura delgada, de piel clara, cabello liso y negro y mide 1.63 de estatura.

El día de su desaparición llevaba puesto un jean azul, una camiseta del Nacional y tenis blancos.

Si alguien tiene información de esta joven puede comunicarse al número 314 8369493 o al 4446677 ext. 1156.