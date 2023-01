Madre busca a su hija de 30 años que viajó a Bello y no volvió a saber de ella

Se trata de Jennifer Elizabeth Melchor, de 30 años, quien de Bogotá se trasladó hasta Bello, Antioquia, en compañía de un hombre y su hija de 9 años.

Consuelo de Jesús Melchor es la madre de Jennifer. Ella afirma que desde el 20 de junio no sabe nada de su hija y su nieta.

“Jennifer se fue a vivir en Bello desde el año pasado con un hombre. Ella me decía que estaba muy aburrida. Hace más de un mes fue la última vez que hablé con ella. Su teléfono ya no sirve y ya puse la denuncia ante la Fiscalía”, afirma Consuelo de Jesús.

La mujer no conoce el barrio de Bello donde vive su hija, pero está muy preocupada por su salud.

“Las autoridades no me han dado razón de nada y estoy muy preocupada pues tampoco sé sobre cómo está mi nieta”, afirmó Consuelo.

Quien tenga información de Jennifer Elizabeth Melchor puede llamar al número 311 7040757.

Foto: cortesía.