Madre cabeza de familia está desaparecida desde hace nueve días en Bello

Sus tres hijos no tiene noticias de ella desde el 20 de mayo, cuando salió de su casa en el barrio Zamora hacia su lugar de trabajo.

Este miércoles se cumplen nueve días de la misteriosa desaparición de Sandra Milena Lezcano Mazo, de 42 años, una madre cabeza de familia.

Según Lina Marcela Vélez Mazo, prima de la mujer, Sandra desapareció el pasado lunes 20 de mayo cuando salió de su casa en el barrio Zamora de Bello (norte del Valle de Aburrá), hacia su lugar de trabajo en el municipio de Envigado.

“Todos los días ella transitaba hacia la estación del metro de Madera para irse al trabajo, ella salió del barrio y en ese recorrido desapareció”, indicó Vélez.

Su prima señaló que se enteraron de que algo había sucedido porque llamaron del trabajo de Sandra Milena a avisar que ella no llegó a trabajar.

“Empezamos a preocuparnos porque ella siempre llegaba al trabajo, ella es una mujer muy responsable, madre cabeza de familia, ella no tomaba, no tenía problemas y hasta el momento no sabemos absolutamente nada”, aseguró.

Lina Marcela manifestó que el día de la desaparición su prima vestía un saco gris, jean y sandalias, sin embargo, el saco junto con una sombrilla fue encontrado en el trayecto que Sandra caminaba hasta la estación y agregó que al tratarse de comunicar con ella a su celular “el primer día timbró y luego se apagó, me imagino que de tanto que marcamos se apagó”.

Para información sobre el paradero de Sandra Milena, madre de tres hijos, está habilitado el teléfono 4446677 ext. 1209-1247 de la subdirección seccional de Policía Judicial, CTI, grupo de desaparecidos.