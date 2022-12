Madre de menor muerto al parecer por suboficial pide todo el peso de la ley

El suboficial del Ejército Nacional Richar Antonio Pérez, señalado por la muerte de su hijo de 5 años, será investigado por homicidio agravado.

El niño fue llevado por su papá el pasado sábado 7 de febrero a la Clínica Medellín, en el centro de la ciudad, para que fuera atendido por un supuesto caso de vómito, mareo y desgano para alimentarse. Pero allí, llegó sin vida.

El militar activo fue detenido luego de que Medicina Legal estableció que “el pequeño Sergio Andrés pérez fue víctima de maltrato”. En el cuerpo, tenía marcas de hebillas, de botas en el pecho, malformaciones en su rodilla y contusiones en cuello y tórax.

“Que por favor pague, que no se quede el caso impune. No estoy recibiendo apoyo del Ejército. Hasta el momento quien me está ayudando es la Fiscalía”, dijo Geraldine Carrascal, la mamá del menor.

“Lo que le pasó al niño fue un asesinato, que el tipo pague por todo lo que le hizo al niño. Ella lleva dos años buscándolo, sin que Ejército, Fiscalía, Bienestar Familiar, y Procuraduría den alguna razón por su paradero, hasta ahora el domingo que la llamaron a decirle que estaba muerto”, manifestó un allegado a la familia del menor.

Según la mamá del niño, hace dos años, en una visita, el militar se llevó al menor para Barranquilla, luego a Villavicencio y no lo devolvió.

“Sabemos que el niño estaba encerrado, no tenía vinculo social con nadie, él (el militar) en la noche pedía domicilio, se supone que para los dos”, agregó el allegado al menor.

Testigos aseguran el niño no estudiaba y permanecía solo en un apartamento del centro de Medellín.

El suboficial ingresó a las Fuerzas Militares en enero de 2001, informó el Ejército, y hacía parte del Batallón número 4 de Policía Militar de Medellín.