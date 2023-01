Madre denuncia que su hija detenida en China es alimentada con pan y agua

La joven, de 19 años, cayó en manos de las autoridades de ese país hace un mes y 13 días en medio de una impresionante redada policial. Está aislada.

Doraluz Betancur dice desconocer la razón por la que Leydi Vanessa García fue llevada a un centro de custodia junto a otros 45 colombianas, la mayoría mujeres.

“Todo se vio truncado el 28 de enero en donde departía con algunos amigos en un bar de China y lo que ella me dijo en ese momento fue que no le hablara porque la habían detenido; el motivo no me lo alcanzó a decir en ese momento”, recuerda esta mujer.

Así fue el operativo contra más de 40 colombianos que llevan un mes... Los colombianos fueron trasladados a una estación de policía. Una mujer que fue dejada en libertad por estar en embarazo, le contó a Doraluz las condiciones en las que se encuentran los detenidos: le manifestó que son precarias y que sólo les dan pan y agua.

“Esa es mi angustia mayor, no saber en qué condiciones físicas mentales está ella”, dijo Doraluz.

La desesperada madre solo pide una cosa. “Lo único que yo en este momento busco es ayuda para poder solucionar, para tener a mi hija aquí conmigo y poder seguir con nuestras vidas”, indicó.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que conoce el caso y está en comunicación con las autoridades chinas para velar por la salud de los detenidos.

El drama que vive esta mamá fue dado a conocer por Noticias Caracol hace una semana, cuando pensaba que solo su hija estaba en problemas. Ahora se sabe que son más de 40 los colombianos que cayeron en una redada de la policía china.

