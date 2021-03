Madres de jóvenes que recuperaron su libertad en Antioquia esperan pronto reencuentro con sus hijos

Mónica Álvarez es una de las madres de los jóvenes que fueron retenidos por el grupo delincuencial Los Caparros y que en las últimas horas fueron encontrados por el Ejército en una finca de Tarazá, Antioquia.

Ella, al igual que los demás familiares de los muchachos que recobraron su libertad, ansía el pronto reencuentro con su hijo.

Mónica reconoce que volver a escuchar la voz de su hijo, por medio de una llamada, le devolvió la paz.

Se espera que en los próximos días sean liberados los otros tres jóvenes que permanecen retenidos.

“Son tres personas todavía que faltan, entonces eso es lo que más anhelamos y estén todos en libertad para que sea una felicidad al 100 por ciento”, manifestó la mujer a Noticias Caracol.

En el caso de Milena Ramírez, hoy su felicidad es incompleta: su hermano Mauricio Ramírez, de 21 años, fue el primer liberado del grupo de ocho jóvenes que viajaban a la Costa Atlántica y que fueron retenidos en una zona de Puerto Valdivia, Antioquia, pero su hijo de 15 años aún no regresa a casa.

“La verdad es una incertidumbre, no sé nada de él desde el 2 de marzo, que fue su última comunicación”, manifestó.

Ella cree que su hijo está retenido junto a los otros dos jóvenes de Pereira, a quienes sus familias piden que los liberen.

“Hago un llamado a las personas que los tienen que por favor no se olviden de nosotras, que por favor no se olviden de nuestros hijos, que no se olviden de ellos y por favor nos los devuelvan”, expresó Ángela Gaviria, mamá de joven que permanece retenido.

Mauricio cree que su sobrino está en otro lugar alejado de donde lo retuvieron a él.