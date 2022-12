Maestros marcharon por deficiente atención en salud y actualización salarial

Los docentes de Medellín se reunieron para protestar por la deficiente salud y la actualización salarial, atendiendo la convocatoria de Adida y Fecode.

El vocero de Adida, León Vallejo, indicó que el Gobierno Nacional le prometió a los docentes un reconocimiento por las pérdidas que han tenido en los salarios pero aún no se ha hecho.

“El Gobierno va a empezar a desarrollar lo que ellos llamaron el ‘Día E’, pero eso no lo consultaron con nadie, eso prácticamente es el proceso de ‘chimenización’ del proceso educativo, aunque digan que eso se inspira en el Brasil, pero eso es acelerar la privatización”, explicó Vallejo.

Los docentes están a la espera de los resultados de las conversaciones que adelanta Fecode con el Ministerio de Educación.

Vallejo insistió en el mínimo cuidado que ha puesto el Gobierno al tiempo que advirtió que en pocos días decidirán si salen o no a paro indefinido: “la Federación autorizó al ejecutivo para tomar decisiones al respecto y depende de cómo avance la negociación”.

La marcha recorrerá las vías del centro de Medellín para finalizar en el centro administrativo La Alpujarra.

En su cuenta de Twitter, Adida mencionó que el departamento de Antioquia iría paro nacional: