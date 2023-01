Mal comienzo de semana para el metro: fallas en dos trenes afectan el servicio en la línea A

La empresa tuvo que evacuar dos vehículos en las estaciones Caribe e Industriales. La operación se suspendió, temporalmente, entre cuatro plataformas.

El primer incidente fue reportado por el Metro a las 7:05 a.m. de este lunes. “Hace un rato evacuamos un tren en la #EstaciónCaribe por un inconveniente técnico. Esto afectó el servicio de la línea A. Los usuarios abordaron otro tren que pasó en pocos minutos. Estamos trabajando para normalizar lo más pronto posible. Gracias por tu comprensión”, escribió la empresa en Twitter.

Sesenta y cuatro minutos después fue reportada la nueva falla: “Atención: hace un momento evacuamos un tren en la estación Industriales por una falla técnica. Esta situación afecta el servicio de la línea A y los viajes duran más de lo habitual. Agradecemos tu comprensión”.

La empresa tuvo que suspender la operación entre las estaciones San Antonio y Poblado, mientras resuelve la situación.

Aunque la operación se restableció pocos minutos después, a las 8:25 a.m., las quejas de los usuarios no se hicieron esperar en redes sociales.

El viernes pasado también fue un mal día para el metro. La operación en la línea A tuvo que cerrarse sin prestación del servicio entre San Antonio y Envigado, a causa de un incidente con una persona en la vía, lo que afectó el servicio durante más de tres horas.

