Malas decisiones con Hidroituango se tomaron por acelerar la entrega del proyecto: Contraloría

La entidad estatal alista un informe completo sobre la situación de la obra. Según las investigaciones, no se detectaron desfalcos o corrupción.

Todo empezó en agosto de 2008 cuando la sociedad Ituango entrega la hidroeléctrica, después de tres licitaciones desiertas, a Empresas Públicas de Medellín, empresa sin ninguna experiencia ni capacidad justificada en el tema.

Así lo deja ver el informe preliminar de la Contraloría realizado por 22 auditores quienes, durante los primeros 6 meses de este año, analizaron tres millones de registros que incluyen actas y documentos de toda la historia del proyecto.

Según los investigadores, la mayoría de las malas decisiones que se tomaron en las juntas directivas, tienen una característica común: buscaban acelerar la terminación del proyecto, eso sí, dejan claro que no detectaron desfalco o corrupción.

Muchos de los tiempos no se cumplieron

¿Pero porque querían acelerar el proyecto? Según el informe de la Contraloría, la Sociedad Ituango y EPM, debían cumplir con los plazos para la generación del primer kilovatio de energía que se vencía el primero de diciembre de 2018.

Lo primero que encuentra son fallas en el diseño y estructuración del proyecto como lo menciona el informe:

"La estructuración y planeación del proyecto contó con estudios ambientales, geotécnicos y manejo hídrico que no fueron suficientes. Se marcó una distancia evidente entre los procesos de construcción y los criterios técnicos que debían seguir".

Esto, por supuesto, hizo que el proyecto presentara retrasos en la entrega de obras, desplazamiento del cronograma, problemas de construcción de túneles y compuertas y entonces la cancelación del primer contrato.

Un ejemplo de ello es que la desviación del rio Cauca debía estar terminada en 2013, sin embargo, no se cumplieron los tiempos por las deficiencias antes mencionadas y entonces la sociedad responsable del proyecto, decide asignar por contratación directa la continuidad de las obras al contratista, compuesto por Camargo Correa y Conconcreto.

"Las deficiencias en los estudios para las obras de desviación del río Cauca por los túneles izquierdo y derecho sin la instalación de los marcos y guías de las compuertas de cierre se convirtieron en los factores de ineficiencia a resaltar dentro del proyecto", señala el informe.

Estas deficiencias aquí mencionadas terminan, según el ente de control, en la desviación del segundo río más importante del Colombia sin compuertas.

Cabe aclarar que, en este nuevo contrato firmado, se estableció que las ganancias y productividad de la obra iban a retornar al Estado colombiano en 50 años. Para la Contraloría, bajo las condiciones actuales del proyecto, será en más de 150 años.

Fallas en los diseños

Al determinar que ya se evidenciaba falencias en el desarrollo del proyecto, de nuevo la sociedad toma la decisión de cambiar los diseños, cambio que se realizó de julio a septiembre de 2015.

Estos diseños contemplaron el taponamiento de los dos primeros túneles de desviación y la realización de un tercer túnel con problemas de revestimiento, construcción y de mediciones de caudal.

"Se decidió construir una galería auxiliar de 14 metros de diámetro y la construcción de una ataguía que permitiera cerrar los dos túneles y conducir la totalidad del rio por la misma galería auxiliar para el cierre de las compuertas", precisa el informe.

La contraloría concluye que las consecuencias de estas decisiones terminan en el desplome del tercer túnel el 28 de abril de 2018, caída que desencadenó buena parte de las dificultades de los últimos meses.

El informe final va a ser revelado en los próximos días y será el soporte para decisiones que tomará la Contraloría y que podrían derivar en medidas contra las personas que han tenido que ver, en estos años, con el proyecto hidroeléctrico más importante del país.