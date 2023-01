Mamá de bebé raptada en Bello cuenta cómo fue engañada por la mujer que se llevó a su hija

Autoridades están tras la pista de la sospechosa. Todo quedó registrado en los videos de seguridad de un centro comercial.

Sus padres son dos esposos venezolanos que llegaron a Bello, Antioquia hace un año en busca de nuevas oportunidades, ambos se dedican a vender dulces.

En los últimos días la mujer, aprovechándose de la situación empezó a ganarse la confianza de la pareja prometiendo ayudas económicas y comida; fue así como raptó la bebe mientras los padres entraban al baño de un centro comercial.

“Me llamó y me dijo que nos iba ayudar y toda la cosa y yo perfecto está bien. Cuando yo salgo del baño lo veo a él con mi niño y yo le digo ¿y la señora?, me dice no sé, empezamos a buscar por todo el almacén y no estaba”, contó Daniela Bastidas, madre de la niña

La pequeña es Erianny Guadalupe Moreno y tiene 17 días de nacida. Varios videos muestran los momentos en que la mujer camina con la niña en sus brazos, inicialmente lleva una gorra y minutos después aparece sin ella.

“Premeditadamente ya tenía concebido lo que iba a realizar, se trata de una mujer de 45 o 50 años de edad que se aprovechó de las circunstancias y condiciones económicas de los ciudadanos venezolanos y los engañó hasta cometer el rapto de la bebe”, explicó el coronel Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Daniela le pidió a la mujer que llevó a su hija, que se la devuelva.

“Que tengan corazón con una bebe que no tiene un mes de nacida, que han pasado tantos casos de esta manera y que en realidad no tuvimos malicia porque nunca imaginamos que nos iba a pasar, que realmente tengan corazón”, manifestó.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por quien suministre información de la mujer y la niña, mientras integrantes del Gaula bloquean todas las salidas de la ciudad.

En contexto: Buscan a bebé de 17 días de nacida raptada por una mujer en Bello