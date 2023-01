Mamá e hija mueren al caer en su carro desde el cuarto piso de un edificio en Medellín

El accidente sucedió cuando la mujer parqueaba su vehículo en reversa, perdió el control del volante, pasó un muro y cayó al vacío. Una menor sobrevivió.

Sucedió hacia las 12:50 a.m. de este domingo en una unidad residencial ubicada en la calle 52 con carrera 54 en el sector de Los Colores.

En la emergencia, la madre y su hija de 12 años de edad perdieron la vida, mientras que una menor de 14 años resultó con varias lesiones y se encuentra en delicado estado de salud.

Diego Moreno, subdirector del Dagrd, explicó qué sucedió. “Sus tres tripulantes salen pues completamente lesionadas, dos de ellos lamentablemente fallecen en el sitio y uno de ellos es trasladado a un centro asistencial por el equipo de atención prehospitalaria de la Secretaria de Salud.

La situación fue atendida por cuatro unidades de bomberos de Medellín y tres ambulancias.

Gilberto García, residente en la unidad residencial, contó cómo se sintió al conocer del accidente.

"Quedé en shock. Cuando yo me di cuenta me asusté mucho. La verdad yo no siquiera sabía, yo llegue a la 7 de la noche y sentí la ambulancia a la 1 de la mañana, pero no me di cuenta de más nada", dijo.