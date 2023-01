Mamá era el cerebro de una banda que secuestró a un agricultor en Antioquia

La mujer hacía de comer y vigilaba que la víctima se alimentara. Según la Policía, dos de los hijos de la investigada están implicados.

Amarrado sobre un colchón, debajo de una especie de tubos y en condiciones deplorables, durmió por casi seis meses el secuestrado.

Así se ve en un video grabado por uno de los hijos de la jefe de la banda, el cual fue enviado a la familia de la víctima como prueba de vida para que pagara cerca de 60 millones de pesos por su liberación.

Un mes después la familia recibió la última prueba de vida del agricultor antioqueño de 30 años.

Luego, alias ‘Juan’, se comunicó con su jefe y mamá desde una cabina telefónica en Itagüí, municipio vecino de Medellín, para contarle que ya sólo debían esperar el pago de la plata.

Pidió que lo cuidaran para que no enfermara. La llamada fue interceptada por el Gaula.

Mientras hablaban, el secuestrado aprovechó un descuido de su custodio, el otro hijo de la mujer, y escapó.

“Salí desesperado y gritaba que me ayudaran que me tenían secuestrado, entonces uno de esos que me tenía secuestrado salió persiguiéndome y un policía de la estación lo cogió”, narró la víctima.

El Gaula de la Policía activó el plan de rescate que tenía preparado y atraparon a toda la red. En la redada cayó la banda familiar: la mamá, sus dos hijos y la novia de uno de ellos. Todos fueron reconocidos por la víctima. El hombre recordó cómo lo secuestraron y lo llevaron cerca de Medellín.

El director del Gaula, general Fernando Murillo, aseguró que este hombre no fue el único secuestrado por la banda de Los Juanes.

Alias ‘Juan’ alquilaba los lugares donde mantenían en cautiverio al secuestrado. La organización fue desarticulada y ya está tras las rejas.