¿Manifestación divina? Habitantes de Liborina aseguran que imagen religiosa llora sangre

Durante todo el día, fieles y curiosos se acercan hasta la casa donde está el retrato para observarlo.

Sorprendidos, así están los habitantes de Liborina, al occidente de Antioquia, tras la supuesta aparición de sangre en un Cristo.

Publicidad

La primera manifestación ocurrió el pasado viernes 3 de mayo. Mientras se realizaba una procesión en honor a la santa cruz, varios fieles dicen haber visto que el retrato llora sangre.

Manuel Moreno, uno de los testigos de las lágrimas de la imagen, dice que fue algo muy especial para él. “Para nosotros como católicos fue una alegría muy grande lo que ha ocurrido, que el santo Cristo comenzó a aflojar como una gótica de agua sangre”.

Leonardo Pérez, otro de los feligreses que presenció el hecho, cuenta que fue un milagro y aún no sale del asombro.

“Nos pusimos a ponerle cuidado, para ver si de por ahí le salía alguna cosa, o si le habían tirado algo y no había nada. Cuando de pronto apareció la otra goterita, fue bajando lentamente”.

Publicidad

La imagen del crucificado permanece en una vivienda del corregimiento Carmen de la Venta,

“Uno es un campesino trabajador del pueblo, pero esto puede ser una buena señal del señor”, asegura Julio Urrego, el dueño del Cristo.

Publicidad

Martha Lucía Escudero, una de las visitantes, asegura que esta manifestación es un mensaje para su población, por eso se arrodilla ante la imagen y pide varios favores.

“Desde el primer día que me di cuenta, viene especialmente a verlo, me conmovió tanto. Me hice una oración y le pedí un favor especial”.

La iglesia católica anuncio el envío de una comisión especial para que determine la causa del fenómeno.