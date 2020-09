Manifestaciones en parques de Itagüí terminaron en disturbios

En el municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, en disturbios terminó una manifestación ciudadana que se realizó el miércoles en la noche.

El Parque del Artista y el Parque de las Chimeneas fueron el epicentro de esta situación, donde hubo intervención del Esmad.

Además, se registraron actos de vandalismo contra establecimientos a los que les pintaron letreros en sus fachadas.

El alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar, rechazó los hechos y señaló que también se encontraron bombas molotov.

“Quisieron atentar contra la infraestructura no solamente pintándola, sino que encontramos unas bombas molotov que querían tirar no solamente al hospital sino también al CAI norte. Hacemos un llamado a la comunidad, hay que rechazar estos actos vandálicos; permitimos que haya participación ciudadana, pero no vandalismo en nuestra ciudad”, manifestó.