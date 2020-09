Manifestaciones que iniciaron de forma pacífica en Medellín terminaron en disturbios

En medio de un acto artístico y simbólico, varios manifestantes en Envigado hicieron un homenaje a cada uno de las víctimas que dejaron las protestas contra el exceso de fuerza de la Policía.

En una sola voz y sin acudir al vandalismo, recordaron por qué salieron a recorrer las calles del país.

“Quejarnos rotundamente y tomar acciones de verdad. No es solamente anunciar investigaciones, como ha hecho el presidente Iván Duque, sino tomar medidas precisas como es la reforma institucional de la Policía, del fuero militar”, reclamó David Álvarez, manifestante.

El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, reconoció el buen comportamiento ciudadano y resaltó su buena actitud durante las movilizaciones.

Mientras tanto en Medellín, los manifestantes también caminaron varios kilómetros e hicieron sentir sus argumentos.

Sin embargo, lo que inició como una marcha pacífica terminó en graves disturbios y en enfrentamientos contra la fuerza pública.

Generando conflagraciones manisfestantes ponen en riesgo la zona y a ciudadanos que deben transitar por el Parque Bicentenario de #Medellín. #ManifestaciónPacífica @seguridadmed @PoliciaColombia pic.twitter.com/sv74iXLXQg — BG. Eliecer Camacho Jiménez. (@PoliciaMedellin) September 15, 2020

A propósito, los ciudadanos que no han participado de estas movilizaciones dieron su punto de vista.

“Pero no por medio de actos vandálicos, eso sí no se justifica bajo ninguna circunstancia. En cuanto a la Policía, deben de dar ejemplo y que esto no se convierta más adelante en una guerra”, manifestó Gabriel Mesa, habitante de Envigado.

“Que hay que mirar los dos lados, no podemos generalizar todo; hay gente buena, como hay gente mala por los dos lados”, comentó Valentina Quiceno, ciudadana.

Entretanto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció en sus redes sociales que le solicitó a la Policía no hacer más uso de los caballos en las manifestaciones.

He pedido a la Policía Metropolitana no hacer más uso de caballos en el control de marchas en la ciudad. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 14, 2020

