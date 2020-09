Manifestantes acudieron a la Policía para que ciudadanos los dejaran protestar

“¡Fuera!”. Así gritaban habitantes de Envigado a un grupo de manifestantes que protestaban contra la Policía.

“En Medellín hagan lo que quieran, pero aquí a Envigado no lo tocan”, enfatizaban los ciudadanos que cercaron al grupo de jóvenes.

El hecho se registró en el CAI del parque principal del municipio. La manifestación pacífica se preparaba con pancartas, pero los participantes se vieron rodeados por la comunidad que les pedía que se fueran.

“Tenemos el Esmad, tenemos la Policía y nadie nos protege y solo somos cuatro manifestándonos en Envigado y la misma población se nos viene en contra. Nuestro derecho constitucional, artículo 34 de la Constitución dice: derecho a manifestarse libre y públicamente”, expuso uno de los jóvenes que participaba de la protesta.

No hubo golpes, no hubo insultos y el Esmad no intervino como pidieron los manifestantes. Los vecinos del parque en Envigado lograron su cometido y los echaron del lugar.

“Los envigadeños tenemos sentido de pertenencia, queremos lo nuestro, no nos gusta que los vándalos se nos metan a dañar lo que nos pertenece”, comentó Hernando Arboleda.

“¿Por qué tienen que destruir los CAI y los negocios de la gente que vive de eso? Quitarles el pan a los hijos, madres y cabezas de familia por nada”, cuestionó Félix Gómez, habitante de Envigado.

Pese a estar en su derecho constitucional de movilizarse, fue otra manifestación social la que medió la situación. Las autoridades explicaron que por esto no hubo intervención.

“No hubo necesidad de fuerza pública, la misma comunidad rodeó el CAI, la misma comunidad protegió las instalaciones del CAI, la misma comunidad rechazó cualquier manifestación violenta”, indicó el alcalde Braulio Espinosa.

Una polémica lección, ¿de amor propio o de censura? Lo cierto es que en Envigado hasta el momento no se registran daños en medio de las manifestaciones.

