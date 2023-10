Mañosa banda en Antioquia se las veló a los locales de tecnología: robó 35 celulares en un día

Una banda en Antioquia se la tiene dedicada, como se dice coloquialmente, a los locales de tecnología en el municipio de Santa Rosa de Osos. Tal es su nivel de descaro que en un solo día se robaron 35 celulares.



Esta banda en Antioquia cuenta con hombres y mujeres que se hacen pasar como clientes interesados en adquirir algún teléfono. Cuando ven que los vendedores se distraen se empacan los celulares. En ocasiones tienen tiempo hasta de probar llaves en las estanterías aprovechando que no les ponen atención.

Con varios videos de cámaras de seguridad esperan ponerles freno a estas personas, que no contentas con los hurtos en Santa Rosa de Osos se trasladaron al municipio de Yarumal para seguir cometiendo sus fechorías.

Por ahora se tiene identificado que la banda en Antioquia está conformada por una mujer y dos hombres. Se verifica si hay más involucrados en esta modalidad de hurto en los locales dedicados a la venta de tecnología.

Otra banda en Antioquia, pero dedicada al hurto de motos, le disparó con arma traumática a un docente en medio del hurto de su vehículo.

Un docente deportivo fue víctima de los ladrones en Medellín, quienes le dispararon con un arma traumática en medio de un forcejeo para llevarse su motocicleta. Al ver que este hombre no estaba dispuesto a entregar su vehículo, decidieron atacarlo.

“Yo iba por el sector de Villanueva cuando se me acercan dos tipos, me intimidan, me tumban de la moto, yo forcejeo con ellos, me dicen que entregue todo lo que tengo. En ese momento, muy asustado, empiezo a golpearme con ellos. Las laceraciones que me hicieron con el arma traumática me han generado molestias en la parte física”, relató Roger González, el docente afectado.

Sobre el papel de las autoridades de Medellín, afirma que “hasta ahora no me han dado ninguna respuesta. Ni me han llamado. Simplemente me tomaron unos datos, se fueron y nada más”.

Este hombre pide ayuda para recuperar su moto, avaluada en $17 millones.