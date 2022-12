Marc Anthony y Daddy Yankee, invitados de lujo este sábado a la Feria de las Flores

Los dos artistas hacen parte del cartel de eventos más importante de esta fiesta. Conozca la programación completa para que no se quede ‘desparchado’.

Este sábado están programados 28 eventos durante la Feria de las Flores.

El Jardín Botánico, el Parque Bolívar, Plaza Mayor, la Plaza de Flores Sur, el corregimiento de Santa Elena y varios centros comerciales son los lugares donde se desarrolla esta jornada.

Esta es la programación del día, realizada por la Alcaldía de Medellín.

• Orquídeas, Pájaros y Flores Feria de Artesanías, XXIV Exposición Feria de las Flores: Jardín Botánico / 8: a.m. a 8 p.m. / 4448374

• Mercado de Sanalejo: Parque Bolívar / 8 a.m. a 6 p.m. / 4444144

• 59ª Expointernacional Equina Feria de las Flores Grado A: Modalidad: Paso ?no Colombiano / Plaza Mayor / 9 a.m. / 3222423 • Parque Infantil Zona Que Suena: Parque temático “Sotuc” hazte pequeño, pásala en grande / Parque Norte / 11 a.m. a 6 p.m. / 4444144

• Plaza de Flores (Zona Sur): Es la sede central de la Feria, una gran muestra de nuestra cultura paisa: gastronomía, artesanías, música y juegos tradicionales para niños y jóvenes / Grupos Musicales: Música Andina Colombiana – Serenata de Boleros – Espectáculo de Danza – “Tardes de desconectado: Agua'e Lulo” – Show Teatral – Música Parrandera – Los Corraleros de Majagual / Contiguo al MAMM / 12 m. a 12 p.m. / 4444144

• XVI Clásica Nacional Feria de las Flores: Contra reloj individual / Salida: Portería del Cerro Nutibara al Pueblito Paisa / 7:30 a.m. a 10 a.m. / 2305198 • Tour de las Flores: Santa Elena Vereda El Rosario / 8 a.m. y 2 p.m. / 4440322

• El Plan Silletero de la Feria: Santa Elena / Vereda El Plan / Finca Alquería del Silletero / salidas Parque de El Poblado: 8 am y 1 pm / salidas estación Estadio: 8:30 am y 1:30 pm / Tour Nocturno El Plan Silletero de la Feria salidas: Parque de El poblado: 6 pm / salidas Estación Estadio: 6:30 pm / 4488990

• Feria de las Flores “Flora, Fauna y Tradición”: Unión Centro Comercial PH. / 8 a.m. y 8 p.m. / 2932825

• 3ª Raquetón Feria de las Flores: Coliseo Menor de Tenis de Mesa “Rodrigo Pérez Castro” / 8 a.m. a 8 p.m. / 3007825958

• Torneo Internacional de Billar Feria de las Flores 2017: Calle 44 75-21 barrio Laureles / 8 a.m. a 9 p.m. / 4164805

• Rutas Agro y Culturales por San Cristóbal: Granjas y Jardines Campesinos, Exposiciones Artísticas. / 9 a.m. a 5 p.m. / 3164744295

• Finca Silletera El Chagualo y ruta ?ores, paisajes y tradición: Finca El Chagualo / 9 a.m. a 5 p.m. / 5382298

• Ruta Silletera: Corregimiento Santa Elena, vereda El Placer / 9 a.m. a 1 p.m. y 2 p.m. a 6 p.m. / 5669124

• Tapete de Flores: En la Plazoleta principal del Centro Comercial se construye un Tapete de Flores único en la ciudad integrado por más de 26.000 flores. Por primera vez este año, podrá verse en 3D ya que contará con una altura de 12 mts. / Centro Comercial Santafé Medellín / carrera 43ª 7 sur 170 / 10 a.m. a 9 p.m. / 4600737

• Fondas de mi Tierra 7ma. versión: Parque Comfenalco Guayabal / 10 a.m. a 12 p.m. / 4487704

• Expojoyas Medellín: Plaza Mayor salón multipropósito / 11 a.m. a 7 p.m. / 33108735338

• Tascas Club Colombia Museo de Antioquia: Plaza de Botero / 11 a.m. a 7 p.m. / 3722400

• Sonido Sobre Ruedas: Aeroparque Juan Pablo II / 11 a.m. a 11:30 p.m. / 3194042641

• Festival Parrandero: Horacio Grisales “El Boquiabierto) – Alegría Parrandera – Los Alegres Parranderos / Centro Terminal del Sur / 5 p.m. / 3611186

• Show de Tango: Salón Málaga, carrera 51 45-80 / 5:30 p.m. / 2312658

• Semana Cultural Silletera: Corregimiento de Santa Elena parque central / 3 p.m. a 11 p.m. / 3664977 – 5381746

• II Des?le de Bicicletas Clásicas, Antiguas y Vintage: Salida: Ea?t, Carrera 48 – Av Vegas de Norte a sur – Glorieta de La Aguacatala Carrera 48 – Las Vegas de Sur a Norte La 30 (Calle 29) – Glorieta Avenida de El Poblado con La 30 – Carrera 43 – detrás de Plazuelas de Sandiego Calle 34 – Esquina Cassino Rio Av. Poblado – Premium Plaza. / 3 p.m. / 3016090641

• XVII Festival Internacional de Cuentería “Entre Cuentos y Flores”: Teatro Ateneo Por?rio Barba Jacob Calle 47 # 42-38 Torres de Bomboná, Freddy Ayala de Bogotá, Edel Arriagada de Chile, y Kamel Zouaqui de Francia, acompañados de 1 cuentero profesional ganador del festival Medellín sí cuenta/ 7 p.m. / 2396104

• XXIII Encuentro Internacional Matancero: Clausura. Condecoraciones y Distinciones Club Medellín. / 6:30 p.m. a 2 a.m. / 3174003255 – 3155084075

• El Cantinazo Palmahia: Pipe Bueno – Luis Alberto Posada – Francy – Arelys Henao – El Charrito Negro – Jhonny Rivera – Sara Jaramillo – Bera – Alzate – Jhon Alex Castaño / 7 p.m. / 2639343 ext: 152

• Concierto de Conciertos: Wisin – Marc Anthony – Daddy Yankee – Silvestre Dangond / Estadio Atanasio Girardot / 7 p.m. / 3128855 ext: 109

• Festival de la Trova “Orquídea de Oro” 20 años: Gran salón de Plaza Mayor / 7 p.m. / 2507912

• Gran Noche Matancera: Desde Matanzas (Cuba) La Sonora Lira Matancera con 93 años cantantes que militaron La Sonora Matancera de la época de oro. Acompaña desde New Jersey (USA) el boricua Jorge Maldonado / Teatro Universidad de Medellín / 8 p.m. / 5835734

• Carpa Club – La Parranda Vallenata: Daniel Calderón y Los Gigantes, Jean Carlos Centeno, Alex Manga y Farid Ortiz / Parque Juan Pablo II / 8: p.m. / 3128855